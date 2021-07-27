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رفع 8964 طن مخلفات من 5 أحياء في الجيزة

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رفع 8964 طن مخلفات من 5 أحياء في الجيزة رفع 8964 طن مخلفات من 5 أحياء في الجيزة

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفـع 8964 طن مخلفات من أحياء الطالبية والعمرانية والدقي والهرم والعجوزة.

وجرى تجريد شارع محمد أنور السادات وشارع المحولات بنطاق حي الطالبية، وشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية، وميدان المساحة وشارع الخطيب من المساحة، وشارع الجرجاوي من المساحة بنطاق حي الدقي.

وقامت فرق الحدائق بفرد وتسوية الرمال وفرد النجيلة سابقة التجهيز بالأحواض حول النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع محمد أنور السادات بنطاق حي الطالبية، وقص النجيلة بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية، وصيانة المسطحات الخضراء بمثلثة المريوطية نزلة دائري المنيب بنطاق حي الهرم، وصيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب بنطاق حي العجوزة.

المصرى اليوم

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