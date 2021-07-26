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الدورة 11 لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» تحمل اسم أشرف زكي

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الدورة 11 لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» تحمل اسم أشرف زكي الدورة 11 لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» تحمل اسم أشرف زكي

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قررت اللجنة العليا لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولى برئاسة إبراهيم الفرن إطلاق اسم الفنان أشرف زكى على الدورة الحادية عشرة للمهرجان، والتى ستقام فى الفترة من 22 إلى 26 أغسطس المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجيستى من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التى يرأسها د. مصطفى الفقى، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة ا. صبرى سعيد.

ويقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التى يديرها الفنان محمد مرسى، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى الذى تديره الفنانة أمانى على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش.

المصرى اليوم

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