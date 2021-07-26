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سعد لمجرد عن تعاونه مع هاني شاكر في ديو غنائي: «شرف لي»

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سعد لمجرد عن تعاونه مع هاني شاكر في ديو غنائي: «شرف لي» سعد لمجرد عن تعاونه مع هاني شاكر في ديو غنائي: «شرف لي»

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رد الفنان المغربي سعد لمجرد على نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعدما كشف الأخير عن رغبته في التعاون معه في «ديو» غنائي، وذلك بعدما وجه أحد الإعلاميين، سؤالاً لهاني إذا كان سيشارك في «ديو» غنائي مع مطرب غير مصري، فمن يفضل التعاون معه، فاختار المغربي سعد لمجرد.

ونشر لمجرد عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مقطع ، وعلق على حديث شاكر، قائلاً: «وأنا كمان بحبك جداً، وليا الشرف الكبير يا أستاذنا نتعامل مع بعض، وأي فنان غيري، يتمنى كمان يتعامل معاك يا حبيبي».

وصرح شاكر في لقاء إعلامي سابق، بأنه يحب سعد لمجرد، وحول أجمل أغنية سمعها في الفترة الأخيرة، قال: «شغل في الفترة الأخيرة عاجبني جداً، مثل اتعلموا ويوم تلات، وبالنسبة للأغنية غير المصرية، فأنا أفضل بالبنط العريض، واللي باعنا خسر دلعنا لراغب علامة».

وعلى جانب آخر، طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، مؤخراً، فيديو كليب أغنية «السهرة صباحي»، والتي يتعاون فيها مع المطرب التونسي صابر الرباعي، والموزع الموسيقي السويدي «ريدوان»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

المصرى اليوم

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