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عمرو السولية لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، يعد بمثابة الأخير الأكبر، لزميله حمدي فتحي نجم الفريق الأحمر، الذي أقام حفل زفافه اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الشهيرة .

عمرو السولية ظهر في العديد من الفيديوها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مساعدته حمدي فتحي أثناء ارتداء بدلة حفل زفافه، وعلق أحد المصورين: «عريس جامد اوي يا جماعة ما شاء الله»، ليرد السولية: «خلي موسيماني ييجي يشوفه».

أقام حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي حفل زفافه مساء اليوم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وشاركه العديد من نجوم فريق الأهلي الرقص خلال حفل زفافه .

وكان على رأسهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وشارك حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفافه تحت وسم حفل زفاف حمدي فتحي وكان حمدي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام الانتاج الحربي أمس، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة 23 والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم حمدي فتحي موسماً رائعاً وتمكن من المساهمة في تتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري بالإضافة إلى التواجد أساسياً في تشكيل المنتخب المصري.