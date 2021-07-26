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بتاكل وبتشرب .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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بتاكل وبتشرب .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية بتاكل وبتشرب .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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طمأن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر خروجها من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب وائل منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا :«ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام.. اطمنوا».


وسبق وكشف، شقيق ياسمين عبدالعزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية، لافتاَ أنها لم تتدخل في غيبوبة، مؤكداَ أنها ستكون في بيتها خلال أسبوع أو 10 أيام.

وقال وائل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: «ياسمين عبدالعزيز حالتها مستقرة إلى حد ما، والأطباء أكدوا أنه خلال أسبوع أو 10 أيام ستكون في بيتها، ولكنها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر، ولكن الحمدلله بقت أحسن كثير برعاية الأطباء ودعاء الجمهور».

وأضاف عن حالتها: «هي قليلة الكلام لأن الموضوع متعب ومحدش بيزورها، لأن الزيارة ممنوعة عنها، وشكرًا لدعوات الناس واهتمامهم، وإن شاء الله ياسمين تطلع قريب وأنا عارف أنها قوية، واحنا مش بنحب نتكلم عن مرضنا وكنت مانع ظهوري أو كلامي في أي قناة ولكن دي الحالة اللي اتكلمت فيها».

وأوضح: «ياسمين مدخلتش في غيبوبة زي ما طلعت إشاعات بس عملت عمليتين في المعدة وده مش حاجة سهلة ودخلت بعدها العناية فضلت فترة، وبعدها انتقلت لغرفتها وكان ممنوع عنها الزيارة».

وتابع: «مقدرش أقول إن ياسمين ضحية خطأ طبي، في نقابات بتكلمنا ولازم النقابات تتدخل في الموضوع ده، والمهم عندي أن ياسمين تطلع، وده اللي يهمني فقط».

المصرى اليوم

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