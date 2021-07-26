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إسرائيل: لن نقبل أي خرق أمني من قطاع غزة وسنرد بقوة

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إسرائيل: لن نقبل أي خرق أمني من قطاع غزة وسنرد بقوة إسرائيل: لن نقبل أي خرق أمني من قطاع غزة وسنرد بقوة

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أكد وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس، الاثنين، أن الردع الإسرائيلي في قطاع غزة منذ عملية حارس الأسوار في مايو الماضي على مستوى عال.

وذكر جانتس وفق موقع «والا» العبري: «لسنا مستعدين لقبول أي خرق أمني من قطاع غزة».

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقسوة على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، صوب السياج الفاصل.

بدورها قالت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الاثنين، إن عدد من الحرائق اندلعت في بعض المناطق في السياج الفاصل.

وأضافت القناة «12» العبرية، أن حريقًا اندلع في كيسوفيم بفعل بالون حارق اطلق من قطاع غزة، فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بسماع دوي انفجارات في السياج الفاصل يعتقد أنها بفعل بالونات مفخخة تطلق من القطاع.

المصرى اليوم

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