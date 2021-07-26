كورونا يجبر مجلس الدولة على إجراء «حركة قضائية محدودة»  

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قرّر المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية على الجميع، وتم تزويد كافة أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.

وقال مجلس الدولة في بيان له انه تقرر تلقي رغباء الأعضاء اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتي يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجارٍ اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإدارى في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل السادة القضاة، وتقريب العدالة للمواطنين، على أن يكون المجلس الخاص في حالة أنعقاد دائم حتي صدور الحركة القضائية.