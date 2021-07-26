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بعد نجاح موسم الحج.. "الوزراء الكويتي" يعرب عن خالص شكره وتقديره للسعودية

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بعد نجاح موسم الحج.. "الوزراء الكويتي" يعرب عن خالص شكره وتقديره للسعودية بعد نجاح موسم الحج.. "الوزراء الكويتي" يعرب عن خالص شكره وتقديره للسعودية
"الصباح" أشاد بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة بضيوف الرحمن

بعد نجاح موسم الحج..

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولحكومة على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.

وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع المجلس اليوم بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، التي أسهمت في تأمين سُبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي السعودية خير الجزاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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