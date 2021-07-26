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كيف يمكن للمصريين العودة؟.. الكويت تكشف شرط الدخول إليها

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كيف يمكن للمصريين العودة؟.. الكويت تكشف شرط الدخول إليها كيف يمكن للمصريين العودة؟.. الكويت تكشف شرط الدخول إليها

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قال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الكويتية، إن مجلس الوزراء لم يتخد قراراً بشأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى .

وأوضح المزرم، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء قرر السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى كل من المغرب والمالديف اعتبارا من 1 أغسطس، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، مضيفا أن المقيمين في الدول التي لا يوجد طيران مباشر معها- وبينهم المصريون-يمكن لهم العودة عبر دولة ثالثة «ترانزيت» من دون حجر فيها.

وأشار المزرم إلى أن شرط دخول المقيم إلى الكويت حصوله على جرعتين من اللقاح المعتمد في الكويت، مشدداً على ضرورة أن تكون شهادة التطعيم إلكترونية وتحتوي على (باركود) مرتبط بوزارة الصحة في بلد القدوم، مؤكداً رفض أي شهادة ورقية للتطعيم.

المصرى اليوم

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