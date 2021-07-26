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قرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال جلسته الاثنين، إلغاء قراره السابق في شأن مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية، وسمح بفتح كل الأنشطة باستثناء التجمعات مثل الأعراس.

وقال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إن مجلس الوزراء ألغى قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء، كما قرر فتح كل الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

وأوضح المزرم أنه تقرر فتح كلل الأنشطة الخاصة بالأطفال، اعتبارا من 1 سبتمبر.

ولفت إلى أنه يسمح بدخول المحصنين فقط إلى كل الأنشطة المتنوعة، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى (الصيدليات، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والأسواق الموازية، ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية) كما يسمح لهم الدخول للجهات الحكومية والمستشفيات الصحية اعتبارا من الأحد المقبل.

وأوضح المزرم، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء لم يتخد قراراً بشأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى مصر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى كل من المغرب والمالديف اعتبارا من 1 أغسطس، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، مضيفا أن المقيمين في الدول التي لا يوجد طيران مباشر معها يمكن لهم العودة عبر دولة ثالثة «ترانزيت» من دون حجر فيها.

وقال المزرم إن شرط دخول المقيم إلى الكويت حصوله على جرعتين من اللقاح المعتمد في الكويت، مشدداً على ضرورة أن تكون شهادة التطعيم إلكترونية وتحتوي على (باركود) مرتبط بوزارة الصحة في بلد القدوم، مؤكداً رفض أي شهادة ورقية للتطعيم.