أخبار عاجلة

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام -
متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا -
اليمن.. توزيع أكثر من 193 طنًا من السلال الغذائية في حجة -
"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين -
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) -
فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين -
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تاكيس جونياس: التعادل مع البنك الأهلي مُحبط .. وفخور بأداء اللاعبين

Print
تاكيس جونياس: التعادل مع البنك الأهلي مُحبط .. وفخور بأداء اللاعبين تاكيس جونياس: التعادل مع البنك الأهلي مُحبط .. وفخور بأداء اللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حزنه بعد تعادل فريقه مع البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال تاكيس جونياس، في تصريحات صحفية :"التعادل مع البنك الأهلي محبط للغاية، خاصة أنه جاء في الدقيقة الأخير"، مضيفًا :" فخور بالأداء الذي قدمه اللاعبين خلال المباراة".

وأضاف :"لعبنا أمام فريق جيد للغاية وفي آخر 3 مباريات للفريق المنافس حققوا انتصارين على طلائع الجيش والمصري وتعادلوا مع الأهلي، وهم فريق منظم للغاية ويكن كل احترام للمدير الفني للبنك الأهلي خالد جلال ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة"

وحول قراره بتبديل علي جبر مدافع الفريق في الشوط الثاني، أوضح أن المدافع عائد من إصابة لفترة طويلة وأولوية بالنسبة له سلامة اللاعبين ويفضل حماية لاعبيه من الإصابات ولعب مباراة كاملة سيكون صعبا عليه، مشيدا بأداء بديله عبد الله بكري الذي قدم دقائق جيدة بعد نزوله في اللقاء.

وشدد المدرب على أنه بالطبع يحتاج لوجود كل لاعبيه في المباريات، والفريق يغيب عنه منذ لقاء المقاولون العرب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، وإذا كان يرغب في خلق الأعذار فأمامه فرصة لذلك، ولكنه يرفض خلق الأعذار ويرى أن العناصر الموجودة بإمكانها تقديم المستوى المطلوب للفريق وسعيد بما يقدموه حاليا في تلك الفترة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية

طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)