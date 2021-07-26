تاكيس جونياس: التعادل مع البنك الأهلي مُحبط .. وفخور بأداء اللاعبين

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أعرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حزنه بعد تعادل فريقه مع البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال تاكيس جونياس، في تصريحات صحفية :"التعادل مع البنك الأهلي محبط للغاية، خاصة أنه جاء في الدقيقة الأخير"، مضيفًا :" فخور بالأداء الذي قدمه اللاعبين خلال المباراة".

وأضاف :"لعبنا أمام فريق جيد للغاية وفي آخر 3 مباريات للفريق المنافس حققوا انتصارين على طلائع الجيش والمصري وتعادلوا مع الأهلي، وهم فريق منظم للغاية ويكن كل احترام للمدير الفني للبنك الأهلي خالد جلال ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة"

وحول قراره بتبديل علي جبر مدافع الفريق في الشوط الثاني، أوضح أن المدافع عائد من إصابة لفترة طويلة وأولوية بالنسبة له سلامة اللاعبين ويفضل حماية لاعبيه من الإصابات ولعب مباراة كاملة سيكون صعبا عليه، مشيدا بأداء بديله عبد الله بكري الذي قدم دقائق جيدة بعد نزوله في اللقاء.

وشدد المدرب على أنه بالطبع يحتاج لوجود كل لاعبيه في المباريات، والفريق يغيب عنه منذ لقاء المقاولون العرب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، وإذا كان يرغب في خلق الأعذار فأمامه فرصة لذلك، ولكنه يرفض خلق الأعذار ويرى أن العناصر الموجودة بإمكانها تقديم المستوى المطلوب للفريق وسعيد بما يقدموه حاليا في تلك الفترة.