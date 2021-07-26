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مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ"إبصار"

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بحضور أصدقاء الجمعية وعددٍ من ذوي الإعاقة البصرية والمختصين والخبراء

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ

عقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لجمعية إبصار الخيرية بجدة" والتي قام بإدارتها الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالقادر تنكل، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعددٍ من المختصين والخبراء، بالإضافة إلى أصدقاء الجمعية من المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وتحدث الدكتور عبدالله الغامدي نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في بداية الورشة، مشيرًا إلى أن انعقادها يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة للمجلس، وهو محور التمكين، والذي يهدف إلى مساعدة الجمعيات وتقديم الاستشارات لتحديد توجهاتها المستقبلية.

فيما أشار أحمد الصفحي مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أهمية الدور الذي تقوم به جمعية إبصار في خدمة فئة المعاقين بصريًا، وتقديم الدعم والمساعدة لبرامجهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فيما شكر مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة على مبادرته في تنظيم وإدارة الورشة .

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار المستشار أحمد الحمدان، أن الهدف من هذه الورشة وضع خطة استراتيجية جديدة قابلة للتنفيذ، وتصب في مصلحة الفئة المستهدفة، مشددًا على الدور الذي يقوم به مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة في تمكين الجمعيات والنهوض بها وفق رؤية استراتيجية علمية.

يُذكر أن الورشة قد استعرضت الوضع الراهن للجمعية، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجهها الجمعية، وقد شارك الحضور على مدى خمس ساعات بمناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تخدم الفئات التي تستهدفها الجمعية.

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ

مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة يعقد ورشة التوجهات الاستراتيجية لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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