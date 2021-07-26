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محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب قرية بلنصورة

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محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب قرية بلنصورة محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب قرية بلنصورة

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اطمأن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الحالة الصحية لمصابي حادث سيارة أمام قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص، ما تسبب في 26 شخصًا، تم علاج 24 مصابا بمستشفي أبوقرقاص المركزي وخروجهم وعودتهم لمنازلهم، وتحويل 4 آخرين لمستشفي جامعة المنيا لاستكمال العلاج.

وبحسب بيان، الاثنين، كلف المحافظ الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين الأربعة، ومتابعة حالتهم الصحية، داخل مستشفي جامعة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص، شمال غرب المنيا، مما تسبب في اصاية 26 شخصا من الرجال والنساء والأطفال .

وجرى نقل المصابين إلى، مستشفي أبوقرقاص المركزي، لتلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد فتحي، مدير المستشفي، انه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، حيث تم خروج 22 مصابًا وعودتهم إلى منازلهم، وتحويل 4 آخرين إلى مستشفي جامعة المنيا لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

المصرى اليوم

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