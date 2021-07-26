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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب، قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والتاريخية والشعر وكتب الأطفال وغيرها.

■ من هذه الكتب كتاب «كيف تتحدث فيصغى الصغار إليك وتصغى إليهم عندما يتحدثون؟» للكاتبين أديل فابر والين مازليش، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020 وقد صدرت الطبعة الأولى منه منذ 25 عامًا، وتأتى أحدث نسخه الورقية من ترجمة فاطمة عصام صبرى، فى 2013، عن مكتبة العبيكان. حقق هذا الكتاب التربوى انتشارًا واسعًا فى بلدان العالم الغربى والعربى، مع ترجمته بأكثر من لغة خلال الأعوام الماضية، ويأتى أبرز أسباب انجذاب الكثيرين إليه متمثلا تقديم مجموعة من القصص والتمرينات المفيدة لتقويم سلوك الأطفال من الأبناء أو الأصدقاء والمعارف، حيث يساهم فى توطيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية سواء داخل الأسرة أو خارجها.

غلاف كتاب «السماح بالرحيل»

■ وهناك أيضا كتاب «السماح بالرحيل» للكاتب ديفيد هاوكينز وهو من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. وقد صدر لأول مرة خلال عام 2012، ومن ثم توالت طبعاته الورقية حتى عام 2016 من ترجمة أرجوان بنت سليمان، عن دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع. يتناول هذا الكتاب مفهوم التسليم للقدر بقدر معقول ومبسط، يساعد على تجاوز الفشل وتعلم كيفية التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف والطموحات، حيث يهتم هاوكينز بالحديث عن أهمية إدراك اللحظة ومشاعرها، وتوظيف ذلك لخدمة العقل والنفس والقلب والوصول للسلام النفسى والرضا.