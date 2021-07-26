هبه مجدي تحتفل بعيد زواجها من محمد محسن: «كل سنة وإحنا سوا»

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احتفلت الفنانة هبة مجدي اليوم الاثنين بعيد زواجها الخامس من المطرب محمد محسن.

ونشرت هبة مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

واسترجعت هبة مجدي بعض الذكريات التي مرت بها قبل زواجها وكتبت: «النهارده ٢٦ يوليو عيد جوازنا الخامس.. 26 يوليو 2016 اليوم اللي عمرنا ما هننساه أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية «ليلة من ألف ليلة».

وأضافت: «كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نتجوز فيه وناخد أجازة زي كل العرسان لاننا كنا بنعرض يومياً فكتبنا الكتاب وعملنا الفرح بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل».

ولفتت إلى أنه «يوم عظيم ومميز ومحفور في الذاكرة كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمرة».

واحتفل الثنائي هبة مجدي ومحمد محسن، عصر يوم الثلاثاء 26 يوليو 2016، بعقد قرانهما في أحد الفنادق الشهيرة، لتكلل قصة حبهما بالنجاح رغم العقبات التي واجهتهما وكادت أن تطيح بعلاقتهما، إلا أن تمسكهما ببعضهما جعل الأمور أسهل في عودة المياه لمجاريها ويقررا عقد القران.

يذكر أن هبه مجدي شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي، في مسلسل «موسى»، بطولة كل من :«محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي».