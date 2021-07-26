بسبب إصابة خطيرة.. حارس كوكاكولا يعتزل كرة القدم

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قرر محمد علي حارس مرمى فريق كوكاكولا الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز اعتزال لعب كرة القدم اليوم الأثنين.

وجاء قرار الحارس المتالق في الفترة الأخيرة بعد إصابة خطيرة تعرض لها على مستوى العين ولم يُفصح حتى الآن عن تطورها ومدى تأثيرها على الرؤية.

وكتب الحارس محمد علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «نهارده اصعب قرار خدته ف حياتي انهارده بس تم انتهاء حياتي الكرويه لاسباب صحيه،اصابه ف العين تنهي حياتي الكرويه الحمدلله ع كل شئ».

وكان فريق كوكاكولا قد نجح في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بعد حجز مقعده بين الكبار في الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.