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موعد مشاهدة مباراة الأهلى و أسوان بث مباشر فى الدورى المصرى 2021

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موعد مشاهدة مباراة الأهلى و أسوان بث مباشر فى الدورى المصرى 2021 موعد مشاهدة مباراة الأهلى و أسوان بث مباشر فى الدورى المصرى 2021

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وحقق الفريق الكروي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

وأعرب بتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

وأوضح أنه استفاد كثيرًا من المبارة وتعلم أن المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية، مشددًا على أن ما حدث في المباراة يؤكد أنك قادر على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة. وأشار إلى أن مباراة اليوم شهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز، مؤكدًا: «تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز».

وقال إن لاعبي الأهلي مقاتلون أكفاء خاضوا المباراة في ظروف صعبة. وأكد موسيماني أن مباراة اليوم شهدت استبدال جميع المدافعين من أجل حسم الفوز، مؤكدًا أنه سعيد بنجاح بواليا في تسجيل هدف الفوز. وشدد موسيماني على أن بواليا حصل على هدية من الله بعد هدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق سيقاتلون من أجل حسم بطولة الدوري، مؤكدًا أن جميع المباريات المتبقية صعبة للغاية، والجميع يدرك أننا ننتظر مباريات درامية الفترة المقبلة.

وأضاف موسيماني أنه يتوقع صعوبة المباريات المقبلة، خاصة أن الجميع سيعتمد على الهجمات المرتدة أمام الأهلي من أجل التسجيل في شباكه ومحاولة تعطيله في رحلة الحفاظ على الدوري.

وذكر المدير الفني للأهلي أن هناك فرقًا كثيرة في الدوري تلعب بشكل دفاعي بحت أمام الأهلي، وتعتمد فقط على الهجمات المرتدة، وهو أمر لا يمكن انتقاده وعلينا احترام الرؤية الفنية للمنافسين.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي خاض ١٤ مباراة في دوري الأبطال الإفريقي، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي، بجانب مباريات الدوري وأيضًا منافسات للأندية، وهو أمر ترتب عليه تعرض لاعبي الفريق إلى الإجهاد العضلي.

المصرى اليوم

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