حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة دسوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة محاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، بمناطق الميدان الإبراهيمي وشارع سعد زغلول والسنترال، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم، استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بحضور نواب رئيس المدينة ورئيس قسم الإشغالات وفريق العمل المعاون والمتابعة الميدانية.

وأسفرت الحملة عن رفع 110 اشغال، عدد 80 مضبوطات متنوعة عدد 20 إزالة اعلان بدون ترخيص 50 محضر إشغال.

وأكد رئيس مدينة دسوق أن الحملة مستمرة على مدار اليوم بأماكن مختلفة واواقات متفرقة للقضاء نهائيًا على الاشغالات بشوارع مدينة دسوق.