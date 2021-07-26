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موعد مباراة منتخب لكرة اليد ضد السويد في أولمبياد طوكيو 2020

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موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد السويد في أولمبياد طوكيو 2020 موعد مباراة منتخب لكرة اليد ضد السويد في أولمبياد طوكيو 2020

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هذه هى العبارات التى يكتبها المصريون للبحث عن موعد مباريات منتخب لكرة اليد في أوليمبياد طوكيو 2021 . ويترقب عشاق كرة اليد منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 .

يواجه منتخب مصر تظيره منتخب السويد 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت القاهرة

وفاز منتخب اليد على البرتغال بنتيجة 37- 31 ، وخسر أمام الدمارك بطل العالم بنتيجة 32 - 27 .

وأسفرت قرعة منتخب اليد عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. ووفقًا لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات الأخيرة التي أقيمت في مصر.


يلعب الوطنى لكرة اليد مبارياته فى الأوقات التالية وفقًا لتوقيت العاصمة القاهرة .

بدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأوليمبياد باللعب ضد البرتغال يوم 24 يوليو وواجه الدنمارك يوم 26 يوليو ثم اليابان 28 يوليو والسويد 30 يوليو وفي النهاية يواجه منتخب البحرين 1 أغسطس.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأوليمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أوليمبياد طوكيو.

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعبًا هم «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد علي وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدربًا مساعدًا وفينيو لوزرت مدربًا لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيبًا للمنتخب ونور أبو زيد مديرًا للمنتخب.

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