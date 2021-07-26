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يسعى النادي الأهلي للمنافسة على كافة البطولات التى يشارك فيها بطولة الدوري وبطولة كأس مصر وبطولة أفريقيا ومحاولة الحصول على أى بطولة يشارك فيها في كافة الألعاب .

واستقر رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بفريق الاهلى على ترشيح ثلاثة مدربين لتولي مهمة الفريق الأول لكرة «السلة رجال» لتولى الفريق خلال الفترة المقبلة الأول الصربي ميودراج بيرزيتش والثاني الإسباني أوجستي المدير الفني السابق للزمالك والذي أنهى تعاقده ورحل منذ فترة والثالث مصريا .

ويقوم الكابتن رؤوف عبدالقادر باستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمدربين الثلاثة قبل اختيار أي منهم للتعاقد معه، وسوف يعلن مدير النشاط الرياضي عن المدرب الذي وقع عليه الاختيار خلال الـ48 ساعة المقبلة ليبدأ مهمته مع الفريق.

من جهة أخرى أعلن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع سلمى ‏عبدالرازق لاعبة فريق 6 أكتوبر لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوف «سيدات يد الأهلي» الموسم الجديد، وذلك في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود ‏الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.‏‏

وأوضح مدير النشاط الرياضي بالنادي، أن سلمى إضافة كبيرة لمستقبل الفريق، وأكد ‏جاهزيتها للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة يحيى يوسف، ‏المدير الفني للفريق.‏ وأشاد عبدالقادر باللاعبة سلمى عبدالرازق، مؤكدًا أنها صاحبة قدرات فنية عالية، وأن ‏انضمامها إلى فريق سيدات اليد يعد إضافة كبيرة.‏