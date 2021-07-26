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فاران يجري الكشف الطبي فى مانشستر يونايتد خلال 48 ساعة

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فاران يجري الكشف الطبي فى مانشستر يونايتد خلال 48 ساعة فاران يجري الكشف الطبي فى مانشستر يونايتد خلال 48 ساعة

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كشفت «سكاي سبورتس»، عن موعد الكشف الطبي للفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، تمهيدا للانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث ينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف 2022، ورفض المدافع الفرنسي كل عروض التجديد في «سانتياجو برنابيو».

وقال جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، «الصفقة حسمت بين مانشستر يونايتد وريال مدريد نظير 50 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، واللاعب سيجري الكشف الطبي في مانشستر يونايتد خلال 48 ساعة».

وأفادت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، أن فاران اتفق على البنود الشخصية مع مانشستر يونايتد، وسيعلن ريال مدريد خلال ساعات، نبأ انتقال فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد.

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