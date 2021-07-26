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رحيل «فاران».. خطوة جديدة في خطة «مبابي»

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رحيل «فاران».. خطوة جديدة في خطة «مبابي» رحيل «فاران».. خطوة جديدة في خطة «مبابي»

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يبدو أن رحيل فاران المتوقع خلال الأيام القليلة الماضية سيفتح الطريق امام الكثير من التحركات الجيدة لـريال مدريد.

اتفق النادي الإسباني على بيع مدافعه الفرنسي لمانشستر يونايتد في مقابل يصل إلى 50 مليون يورو، ليستمر النادي في السماح برحيل أبرز نجومه هذا الصيف.

لكن هذه الصفقة يبدو انها ستكون خطوة إيجابية أخرى في محاولة التعاقد مع كيليان مبابي، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.

رحيل راموس ومن بعده فاران سيخفض من ميزانية الأجور بالنادي على نحو 20 مليون يورو سنويًا، وفقًا لتقرير ماركا.

يعلم ريال مدريد ان محاولة ضم كيليان مبابي هذا الصيف لن تقل عن 180 مليون يورو، وهذا ان وافق باريس سان جيرمان على بيع مهاجمهم الشاب، والرافض تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2022، لكن المتوقع بشدة هو أن يتمسك النادي الباريسي بنجمه الفرنسي املًا في اقناعه بالبقاء.

راتب مبابي ايضًا كان يمثل تحديًا كبيرًا لريال مدريد خلال العامين الأخيرين، مع حاجة النادي لتوفير ما يقارب من 20 مليون يورو، الراتب السنوي المتوقع للنجم الفرنسي، لذلك يبدو رحيل فاران وراموس مثاليًا لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الذي لن يبحث عن ضم مدافع جديد هذا الصيف على الرغم من خسارة هذا الثنائي الكبير.

المصرى اليوم

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