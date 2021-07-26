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دعم النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له في الساعات الماضية من جماهير نادي الزمالك، عقب تصريحاته الأخيرة بعد مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان سيد عبدالحفيظ، تعرض لهجوم شديد من جماهير نادي الزمالك، وذلك بعدما قال قال في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الإتحاد بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».

وأضاف:«سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟، هي هي نفس الأسباب»، موضحًا :«أنا لا اتحدث بلسان الجونة، ولكنني أضرب مثال بما حدث مع الزمالك».

وتابع: «هناك طلبات غريبة للغاية، مثل تأجيل مباراة الزمالك في بطولة الكأس، نحن نلعب في بطولة الدوري وخضنا مباريات كأس مصر حتى دور الستة عشر، ما ذنب الأهلي انه يلعب في بطولة إفريقيا التي توجنا بلقبها...اتحاد الكرة لم يساند الأهلي في مهمته الإفريقية، لم يتم تأجيل أي مباريات لنا دون وجه حق، نحن خضنا مباريات محلية في نفس الأسبوع الذي خضنا فيه المباراة النهائية لبطولة إفريقيا«>

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة سيد عبدالحفيظ، عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وعلقت :«رجل المواقف الصعبة …كمِّل».