بيانيتش يوافق على تخفيض عقده من أجل العودة ليوفنتوس بعد قرار برشلونة

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كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن دخول يوفنتوس الإيطالي في محادثات مع مسؤولي برشلونة من اجل اعادة ميراليم بيانيتش، لاعب وسط البارسا، إلى السيدة العجوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان يوفنتوس يسعى لبيع آرون رامزي، من اجل اعادة بيانيتش مرة أخرى، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس يتفاوض حاليا لنقل رامزي إلى وولفرهامبتون أو توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي، وأوضحت «سبورت» أن يوفنتوس سيحسم صفقة بيانيتش مباشرة، عقب رحيل رامزي.

وذكرت أن مسؤولي برشلونة أبلغوا بيانيتش بأنه خارج مشروع النادي في الموسم المقبل، وعليه البحث عن وجهة أخرى

وقالت الصحيفة الإسبانية إن بيانيتش حصل على عروض إيطالية من إنتر وروما، لكن اللاعب البوسني فضل العودة إلى يوفنتوس، ووافق أيضا على تخفيض راتبه من اجل العودة ليوفنتوس.