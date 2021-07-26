أخبار عاجلة

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) -
فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين -
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بيانيتش يوافق على تخفيض عقده من أجل العودة ليوفنتوس بعد قرار برشلونة

Print
بيانيتش يوافق على تخفيض عقده من أجل العودة ليوفنتوس بعد قرار برشلونة بيانيتش يوافق على تخفيض عقده من أجل العودة ليوفنتوس بعد قرار برشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن دخول يوفنتوس الإيطالي في محادثات مع مسؤولي برشلونة من اجل اعادة ميراليم بيانيتش، لاعب وسط البارسا، إلى السيدة العجوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان يوفنتوس يسعى لبيع آرون رامزي، من اجل اعادة بيانيتش مرة أخرى، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس يتفاوض حاليا لنقل رامزي إلى وولفرهامبتون أو توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي، وأوضحت «سبورت» أن يوفنتوس سيحسم صفقة بيانيتش مباشرة، عقب رحيل رامزي.

وذكرت أن مسؤولي برشلونة أبلغوا بيانيتش بأنه خارج مشروع النادي في الموسم المقبل، وعليه البحث عن وجهة أخرى

وقالت الصحيفة الإسبانية إن بيانيتش حصل على عروض إيطالية من إنتر وروما، لكن اللاعب البوسني فضل العودة إلى يوفنتوس، ووافق أيضا على تخفيض راتبه من اجل العودة ليوفنتوس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين

فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)