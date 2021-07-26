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تعرف على تفاصيل القبض على لص منازل العاصمة المقدسة

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تعرف على تفاصيل القبض على لص منازل العاصمة المقدسة تعرف على تفاصيل القبض على لص منازل العاصمة المقدسة
مقيم سرق 25 مسكنًا بعددٍ من الأحياء منها النزهة والعوالي والعزيزية

تعرف على تفاصيل القبض على لص منازل العاصمة المقدسة

تكشفت لـ"سبق"، تفاصيل القبض على مقيم من جنسية مصرية أقدم على السرقة والسطو على عددٍ من المنازل.

وبحسب المعلومات أن المقيم أقر بعد القبض عليه بسرقة 25 منزلاً تنوعت في عددٍ من الأحياء؛ منها النزهة والعوالي والعزيزية، إذ يقوم بمراقبة المنازل التي تخلو من أصحابها والسطو عليها وسرقتها.

وتمكن رجال التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة من تتبع الجاني وضبطه وإعداد محضر بالواقعة وتسليمه للنيابة العامة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة صرّح بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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