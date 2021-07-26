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اتحاد عمال : نتعاون مع الاتحاد التونسي للشغل لمواجهة مخططات الجماعة الإرهابية

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اتحاد عمال مصر: نتعاون مع الاتحاد التونسي للشغل لمواجهة مخططات الجماعة الإرهابية اتحاد عمال : نتعاون مع الاتحاد التونسي للشغل لمواجهة مخططات الجماعة الإرهابية

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أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، أهمية التواصل والتعاون خلال الفترة المقبلة بين اتحاد عمال مصر والاتحاد التونسي من أجل الشغل لمواجهة كافة مخططات الهدم والتخريب التي تقودها الجماعات الإرهابية، مشددا على دعمه وتضامنه مع الاتحاد التونسي.

وأعرب البدوي- في بيان، الاثنين، عن تأييده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وأوضح أن هذه القرارات بمثابة الضربة القاضية لحركة النهضة الاخوانية في تونس، لافتا إلى أن عمال مصر داعمين لتلك القرارات التي تكشف عن فشل الجماعة الإرهابية في إدارة شؤون أية دولة وعرقلتها مسيرة التنمية ونشرها للخراب والدمار والفوضى.

المصرى اليوم

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