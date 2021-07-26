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تغطية أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة بالممشى السياحي في الأقصر

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تغطية أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة بالممشى السياحي في الأقصر تغطية أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة بالممشى السياحي في الأقصر

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شدّد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام والارتقاء بمنظومة الإنارة العامة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، حرصًا على سلامتهم العامة.

وأعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر الانتهاء من تغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة العامة، بمنطقة الممشى السياحي بحي وسط الأقصر.

وأضاف «لطفي» أنه كلف حي وسط بقيادة حمادة عبدالمجيد عباس، رئيس الحي، لتنفيذ هذا الإجراء لتلافي المخاطر وتحقيق الأمن والسلامة، وضمان سلامة المواطنين من خطر الصعق بالكهرباء.

كما أوضح مسؤولي أعمال الكهرباء بالمدينة والحي، القيام بصيانة دورية وتأمين أسلاك أعمدة الإنارة المكشوفة لأعمدة الإنارة بمواسير بلاستيك عازلة للكهرباء، والتي يؤمن بها الأسلاك الكهربائية المكشوفة، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان.

المصرى اليوم

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