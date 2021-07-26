تقرير بيئي: سفينة مجهولة وراء التلوث البترولي بشواطئ سفاجا

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كشف التقرير البيئي الذي أعدته لجنة مشتركة من باحثي جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر وإدارة البيئة بسفاجا ومركز مكافحة التلوث البترولي، وبحضور مندوب عن قسم شرطة سفاجا، أن سفينة مجهولة وراء حدوث التلوث البترولي بمنطقة المد والجزر بشواطئ منطقة الكيلو 10 جنوب مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وذلك من خلال إلقاء بقايا غسيل التانك في المياه وقذفت الأمواج بالزيت إلى الشاطئ، ما أدى إلى تجمع كميات كبيرة من الزيت بالمنطقة الشاطئية.

وأوضح التقرير أن مساحة التلوث يصل طولها 300 متر وعرضها 15 مترا، مضيفا أن العوامل الجوية إدت إلى تبخر جزء كبير من التلوث.

وتم إخطار ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، بالتقرير، ومن المقرر إعداد تقرير فني عن الأضرار التي لحقت بالبيئة الشاطئية بسبب التلوث البترولي.

كانت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة قد تلقت بلاغا من عدد من العاملين بالغوص بوجود تلوث بترولي يغطي مساحة كبيرة من شاطة منطقة الكيلو 10 جنوب سفاجا، وتم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة للانتقال لمنطقة البلاغ ومتابعة الموقف.