نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب بعد إجازة عيد الأضحى وقبل يوم 29 يوليو الجاري.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للمواطنين، وتنشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلن نائب وزير التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 سوف تكون جاهزة للاعتماد بإذن الله تعالى في نهاية الشهر الجاري وتحديداً يوم 29 من شهر يوليو ويتم بعدها نشر نتيجة الدبلومات الفنية على الإنترنت وفي المدارس.

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي - صورة أرشيفية

نتيجة دبلوم صنايع 2021

سيتم إعلان نتيجة دبلوم صنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس قريباً عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل دبلوم الصنايع وننشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مع إمكانية معرفة الترتيب والاحصاءات الشاملة.

نتيجة دبلوم تجارة 2021

سيتم إعلان نتيجة دبلوم تجارة 2021 بالاسم ورقم الجلوس قريباً عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل دبلوم التجارة وننشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مع إمكانية معرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.

نتيجة دبلوم زراعة 2021

سيتم إعلان نتيجة دبلوم زراعة 2021 بالاسم ورقم الجلوس قريباً عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل دبلوم الزراعة وننشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مع إمكانية معرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.

نتيجة الدبلوم الفندقي 2021

سيتم إعلان نتيجة دبلوم فندقي 2021 بالاسم ورقم الجلوس قريباً عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل الدبلوم الفندقي وننشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مع إمكانية معرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط الموقع الإلكتروني لحصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم الدراسية في لعام 2020- 2021، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

كما يمكنكم بخطوات بسيطة الحصول على درجات نتيجة الدبلومات الفنية من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي:

1- الدخول هنـــا على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.

6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.

7- تسجيل رقم جلوس الطالب.

8- الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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المؤشرات الأولية في نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية في عام 2021 الذين أدوا الامتحانات 750 ألف طالب وطالبة، وجرى الانتهاء من تصحيح ورصد درجات الامتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات، وأن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع نسبة النجاح هذا العام.

يبحث الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية، ويرتفع البحث على محرك البحث جوجل كلما اقترب موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، ويبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، المختلفة لكل من الدبلوم الصناعي وكذلك الدبلوم التجارى وأيضًا الدبلوم الزراعي بالإضافة إلي دبلوم الثانوية الفندقية، ومن أكثر النتائج التى يتم البحث عنها بشكل كبير.

وانتهت عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يوم 10 يوليو الماضي والتى بدأت يوم 19 يونيو الماضي، وشارك فيها 45 ألفًا من المصححين، وتجري حاليًا أعمال المراجعة النهائية قبل اعتماد النتيجة نهائيًا من وزير التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

انتشر عدد من الروابط غير الصحيحة لنتائج الدبلومات الفنية 2021، ونقدم هما الرابط الصحيح الذي يمكن أن يدخل الطلاب فور إعلان النتيجة والمتوقع يوم الخميس المقبل باذن الله، عبر الضغط على هنا على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تستطيع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الدخول على موقع من الرابط بأعلي ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (الرابط بأعلي).

يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الدبلوم الصناعي / الدبلوم الزراعي / الدبلوم التجاري / الدبلوم الفندقي ).

يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه.

يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.

مواعيد تقديم التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد اعلان النتيجة التقدم بتظلم من النتيجة فى المواد التى غير مقتتعين بدرجاتهم فيها وفق القواعد المعلنة من وزارة التربية والتعليم وذلك فى اليوم من اليوم التالي مباشرة لاعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا نتيجة الدبلومات الفنية.

تزايد البحث من الطلاب على موقع جوجل عن موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ورابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بكافة أنواعها؛ الصناعية والتجارية والزراعية والفندفية، وخصوصًا موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

قالت مصادر فى وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل أو على أقصي تقدير يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، وسيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

يبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين لأداء الامتحانات 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة، وشارك فى مراقبة وتنظيم لجان الامتحانات 212 ألفًا و951 بين ملاحظين ورؤساء لجان ومشرفين على الامتحانات، وتم أداء 1431 مادة امتحانية للدبلومات الفنية بأنواعها وشعبها فى 3111 لجنة امتحانية على مستوى المدارس الفنية فى مصر.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 1 يوليو الماضي، وبدأت عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يوم 19 يونيو الماضي، وانتهت يوم 10 يوليو 2021، بمشاركة 45 ألفًا من المصححين، وحاليًا تتم أعمال المراجعة ورصد درجات الامتحانات تمهيدًا لاعتماد النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

مواعيد التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١

تتيح وزارة التربية والتعليم لطلاب الدبلومات الفنية التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية اعتبارًا من اليوم التالي لاعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسميًا.

هذا وقد أعلنت وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، والخاصة للغات.

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حيث يبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٣ يوم للفصل الدراسي الأول و٩٧ يوم للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية ١٩٠ يوماً بما يعادل ٣٢ أسبوعاً. تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تبدأ إجازة نصف العام من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢.

وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢ وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

نتمنى لجميع الطلاب عاماً دراسياً مميزاً مليئاً بالتعلم والإنجازات بإذن الله.

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