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موقع إيطالي: كريستيانو رونالدو لن يجدد عقده مع يوفنتوس

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موقع إيطالي: كريستيانو رونالدو لن يجدد عقده مع يوفنتوس موقع إيطالي: كريستيانو رونالدو لن يجدد عقده مع يوفنتوس

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اكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، ان رونالدو لن يجدد عقده خلال الصيف الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك استمرارا لحالة الغموض بين النادى واللاعب الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز بنهاية الموسم المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وزعمت تقارير أن خورخي مينديز، وكيل اللاعب البرتغالي، عرض على السيدة العجوز تمديد العقد لموسم آخر.

يذكر أن رونالدو ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يعود مؤخرا إلى تورينو، للانتظام في تدريبات يوفنتوس، وخضع رونالدو للفحوصات الطبية المعتادة قبل المشاركة في التدريبات مع لاعبي الفريق.

المصرى اليوم

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