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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والبنك الأهلي

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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والبنك الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والبنك الأهلي

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تعادل فريق بيراميدز مع منافسه البنك الأهلي بنتيجة 1-1 ضمن المباريات المؤجلة من منافسات الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل بيراميدز زحفه نحو مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري حيث وصل للنقطة 41 في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن المصري الذي خاض مواجهة أكثر، فيما يستمر رفاق المدرب خالد جلال في محاولة الخروج من منطقة الخطر بالتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وكان الاهلي قد حقق فوزاً مثيراً على منافسه الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة 23 ليضيق الخناق عن صاحب الصدارة.

وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك 61
الأهلي 55
المصري 43
بيراميدز 41
الاتحاد السكندري 41
سموحة 40
إنبي 38
طلائع الجيش 37
المقاصة 37
الجونة 36
سيراميكا 33
الإسماعيلي 32
غزل المحلة 32
المقاولون 29
البنك 27
اسوان 25
دجلة 23
الإنتاج 19

المصرى اليوم

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