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«النهضة» تكشف حقيقة منع راشد الغنوشي من السفر ووضعه قيد الإقامة الجبرية

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«النهضة» تكشف حقيقة منع راشد الغنوشي من السفر ووضعه قيد الإقامة الجبرية «النهضة» تكشف حقيقة منع راشد الغنوشي من السفر ووضعه قيد الإقامة الجبرية

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نفت حركة النهضة، ما يتردد حول منع سفر راشد الغنوشي، رئيس الحركة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مؤكدة انه يعقد سلسلة من الاجتماعات حاليا.

في سياق آخر، أعطت الحركة تعليمات لأعضائها ومناصريها بالانسحاب من أمام مقر مجلس النواب التونسي وعدم الاعتصام أمامه.

يذكر أن عدداً من أنصار الحركة تجمع منذ فجر اليوم أمام مقر البرلمان احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد.

كان سعيد قد قرر تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالاً للفصل 80 من الدستور التونسي.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين المواطنين المؤيدين لقرارات الرئيس قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو.

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