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بايدن: دورنا في العراق سيركز على التدريب ومكافحة داعش والدعم الاستخباراتي

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بايدن: دورنا في العراق سيركز على التدريب ومكافحة داعش والدعم الاستخباراتي بايدن: دورنا في العراق سيركز على التدريب ومكافحة داعش والدعم الاستخباراتي

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش (المحظور في )، والدعم الاستخبارات.

وقال بايدن اليوم الاثنين، إن التعاون الأمريكي لمكافحة الإرهاب سيستمر مع إنهاء الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق.

تصريحات بايدن جاءت خلال اجتماع له مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور واشنطن حاليًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.

المصرى اليوم

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