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أقيمت اليوم الإثنين داخل ملاعب الناشئين بالنادي، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي الشرقية "حسينية"، والقليوبية "الخانكة"، ضمن الاختبارات التي قام الزمالك بإقامتها في محافظات مصر.

وأقيمت التصفيات تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى من نجوم النادي السابقين.

ومن المقرر أن تجري تصفيات أخرى للعناصر التي تم اختيارها اليوم، في ميعاد لاحق سيتحدد بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك، ابتداء من الساعة 9 صباحا، في المواعيد التي تم ذكرها في وقت سابق، وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمي على ملعب 3.