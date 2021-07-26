أخبار عاجلة

لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة -
وزير التعليم يصدر قرارين جديدين (التفاصيل) -
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية -
فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط -
بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت» -
بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تونس .. فرض حظر تجول ليلي يشمل كامل البلاد

Print
تونس .. فرض حظر تجول ليلي يشمل كامل البلاد تونس .. فرض حظر تجول ليلي يشمل كامل البلاد
يمنع تنقل الأشخاص والعربات بين المدن

تونس .. فرض حظر تجول ليلي يشمل كامل البلاد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل البلاد، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة 27 أغسطس.

ويُمنع بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول، إلا لقضاء حاجاتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.

كما يُمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

ونص الأمر الرئاسي على ضبط هذه الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقًا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا

عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض