تركيا تحاول الحفاظ على مكاسبها من تونس وليبيا ( تقرير)

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بادرت تركيا بإعلان موقفها من الأحداث الجارية في تونس، في أعقاب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة، معربة عن قلقها تجاه تجميد عمل البرلمان الذي تشغل حركة النهضة، أكبر الحركات الإسلامية في البلاد، أغلبية مقاعده، داعية لاستعادة ما وصفته بالشرعية الديمقراطية.

وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تعرب عن قلقها العميق حيال تجميد البرلمان التونسي، وتأمل في إعادة بناء الشرعية الديمقراطية بأسرع وقت ممكن وفق أحكام الدستور التونسي، مؤكدة أن الحفاظ على مكانة تونس الاستثنائية ومكتسباتها الديمقراطية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها وللمنطقة«.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أعلن رفض بلاده تعليق العملية الديمقراطية في تونس، مشيرًا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن بلاده «ترفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة».

وتابع قائلا: «ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار».

وأعلن الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.

وتبلورت الخلافات بين العديد من نواب البرلمان التونسي مع رئيسه راشد الغنوشي، في أعقاب محاولة توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبي وبرلماني.

وكان هناك خلاف مع الغنوشي ورئيسة حزب الدستوري الحر، في محاولة تمرير اتفاقيات بين تونس وتركيا من ناحية، وكذلك اتصالات الأول مع إخوان ليبيا، ما اعتبره المعارضين تأزم في الحياة السياسية التونسية.

ولا تزال تركيا ترى أن من أولوياتها الدفاع عن حزب حركة النهضة «إخوان تونس»، التي أعلنت دعمها لحكومة هشام المشيشي، التي تربطهما علاقة وطيدة مع إخوان ليبيا، في محاولة للحصول على مكاسب وتوقيع اتفاقيات خاصة بالنفط الليبي.

وفي وقت سابق نقل موقع سكاي نيوز عربية أن رجل أعمال تركي بارز كشف حجم المكاسب التي حققتها وتسعى أنقرة لتحقيقها من تدخلها في الأزمة الليبية خلال الفترة الأخيرة، وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى كرانفيل، إن أنقرة ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح أن الصادرات من تركيا إلى ليبيا بلغت قرابة 1.2 مليار دولار، بزيادة 72.3 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي«.