أبها يدعم وسط فريقه بالصربي "مامتيتش ".. لمدة عامين

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تعاقد نادي أبها اليوم الاثنين، مع الصربي أروش ماتيتش لاعب فريق كارباج الأذربيجاني لمدة عامين.

بدأ لاعب الوسط الصربي مسيرته الكروية في العام 2009 مع نادي كوشيتسه السلوفاكي حتى العام 2013 حين التحق بشقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الحالي في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، وبعد انتقال شقيقه إلى تشلسي غادر ماتيتش إلى هولند لتمثيل فريق بريدا.

في موسم 2017 انتقل الصربي صاحب الـ31 عاماً إلى فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي أعاره إلى أوستريا النمساوي وأبويل القبرصي، قبل أن ينتقل إلى أذربيجان لتمثيل فريق كارباج.