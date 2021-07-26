الرئيس التونسي قيس سعيد يفرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أمرًا رئاسيا يقضي بحظر التجوال بكامل البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويسري القرار ابتداء من اليوم الإثنين 26 يوليو حتى يوم الجمعة 27 أغسطس المقبل.

واستثنى الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببيان يصدر من رئاسة الجمهورية التونسية.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان لها، أنه "يحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة".

وأوضحت أنه هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات تضبط ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.