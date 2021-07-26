مانشستر يونايتد يؤمِّن نفسه من غدر «بوجبا»

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بدأ مانشستر يونايتد التحرك بجدية من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد، تحسبًا لرحيل الفرنسى بول بوجبا هذا الصيف.

وزعمت العديد من التقارير أن بوجبا يضغط للانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا بقيمة 45 مليون إسترلينى للتعاقد مع ساؤول نيجويز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن ساؤول على رادار مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، لكن جاءت الفرصة المناسبة لضمه بسبب تعرض أتلتيكو مدريد لمشاكل مادية، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر لبوجبا.

وأوضحت أن ساؤول ضمن قائمة اهتمامات برشلونة ويوفنتوس وليفربول أيضًا خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع ساؤول، بسبب مواجهة برشلونة ويوفنتوس أزمة بسبب راتب اللاعب، بينما يحتاج ليفربول لبيع أحد عناصره فى خط الوسط قبل إبرام الصفقة.

فى سياق متصل، يتمسك مانشستر يونايتد باستمرار دانيل جيمس فى صفوف الفريق، مع اهتمام العديد من الأندية فى الدورى الإنجليزى بالظفر بخدماته. ويرغب كل من برايتون وليدز يونايتد فى التعاقد مع جيمس هذا الصيف، سواء من خلال الشراء أو على سبيل الإعارة، وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبعد وصول جادون سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 73 مليون جنيه إسترلينى، تقلصت حظوظ جيمس كثيرًا فى المشاركة بصورة أساسية مع الشياطين الحمر فى الموسم المقبل.

ومع ذلك يتمسك أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، باستمرار جيمس فى صفوف الفريق، وذلك بسبب احتمالية غياب ماركوس راشفورد عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

ويفكر مانشستر يونايتد أيضًا فى تجديد عقد جيمس، البالغ من العمر 23 عامًا، وذلك كمكافأة له على الاستمرار مع الفريق.

يُذكر أن جيمس شارك مع مانشستر يونايتد فى 26 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضى، ونجح خلالها فى تسجيل 5 أهداف وصناعة اثنين آخرين.

كما يرغب مانشستر يونايتد فى التخلص من مهاجمه أنتونى مارسيال، وذلك بعد نجاح الشياطين الحمر فى التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترلينى.

وفشل مارسيال فى ترك بصمة واضحة رفقة اليونايتد الموسم الماضى، وذلك بعد تسجيله 7 أهداف فقط فى جميع المسابقات، وكان اللاعب الأبرز فى خط هجوم اليونايتد هو إدينسون كافانى.

وبحسب صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، بات مستقبل مارسيال مع اليونايتد محل شك فى ظل رغبة النادى فى بيعه.

ويتقاضى مارسيال أجرًا أسبوعيًا يصل إلى 250 ألف جنيه إسترلينى، وهو الأمر الذى يجعل من الصعب على اليونايتد بيعه لصعوبة إقناع الأندية المهتمة بضمه بتقديم نفس الأجر له.

يُذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع مارسيال من صفوف موناكو فى 2015 مقابل 44.5 مليون جنيه إسترلينى، وشارك الفرنسى فى 22 مباراة بالدورى الإنجليزى الموسم الماضى سجل خلالها 4 أهداف.