«الأوليمبية الدولية» تدعم تعديل جدول دورة طوكيو

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أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية أنها ستدعم أى خطط متعلقة بتغيير جدول المنافسات فى أوليمبياد طوكيو إذا لزم الأمر، بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والرطوبة.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية أن الرياضيين الذين يخوضون العديد من المنافسات بأوليمبياد طوكيو اشتكوا من إقامة المنافسات فى منتصف النهار، حيث تصل درجات الحرارة أو تتجاوز 33 درجة مئوية، ما يؤثر على أدائهم.

وزادت الرطوبة المرتفعة من الشعور بعدم الارتياح، ولم يجد الرياضيون أى راحة فى أكياس الثلج والخراطيم التى تنفث الهواء البارد، كجزء من سلسلة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المنظمون لمحاربة الحرارة الخانقة.

ووفقًا للصحيفة، قاد نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف- أفضل لاعبين للتنس فى العالم- دعوات للمنظمين لنقل المباريات إلى وقت متأخر من بعد الظهر لإنقاذ اللاعبين من الظروف الخانقة.

وفى هذا الصدد، قال مدير الرياضات فى اللجنة الأوليمبية الدولية، كيت ماكونيل، فى مؤتمر صحفى، إنه تم وضع جداول المنافسة بحيث تتجنب قدر الإمكان أشد فترات اليوم حرارة، ولكن هذا غير ممكن مع كل رياضة.

وأضاف ماكونيل أنه «بشكل عام يعمل الأمر جيدًا، ويبحث الاتحاد الدولى للتنس الموضوع وسنقوم بدعمهم فى أى إجراءات يتطلعون إليها».

فى سياق آخر، أعلنت اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020 أن الإسبانى جون رام المصنف الأول فى العالم للجولف للرجال، والأمريكى المصنف رقم 6 برايسون ديشامبو، سيغيبان عن الأوليمبياد بعدما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه وفقًا للجنة الأوليمبية الإسبانية انسحب رام من الألعاب بعدما ثبتت إصابته بفيروس «كوفيد- 19» للمرة الثانية خلال شهرين.

وفى أوائل يونيو الماضى، أُجبر الإسبانى، البالغ من العمر 26 عامًا، على الانسحاب من بطولة PGA Tour’s Memorial بعد أن تقدم بست طلقات بعد الجولة الثالثة بعد أن ثبتت إصابته بـ«Covid-19».

كما تم استبعاد برايسون ديشامبو، الفائز السابق ببطولة أمريكا المفتوحة، من الأوليمبياد بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا على أن يحل محله باتريك ريد فى أوليمبياد طوكيو.

وقالت الرابطة فى بيان، نيابة عن USA Golf، إن اختبار ديشامبو الإيجابى لـ«Covid-19» جاء كجزء من بروتوكول الاختبار النهائى قبل أن يغادر الولايات المتحدة لحضور أوليمبياد 2020 فى اليابان.

ولم يستطع ديشامبو إخفاء خيبة أمله المريرة.. وقال اللاعب الذى فاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2020: «أشعر بخيبة أمل شديدة لأننى لم أتمكن من المنافسة فى الألعاب الأوليمبية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية»، وسيكون أدرى أرنوس ممثل إسبانيا الوحيد فى بطولة الرجال.