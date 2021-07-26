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«ديلى ميل»: اليابانيون يتجاهلون دعوات مشاهدة الألعاب من المنزل

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«ديلى ميل»: اليابانيون يتجاهلون دعوات مشاهدة الألعاب من المنزل «ديلى ميل»: اليابانيون يتجاهلون دعوات مشاهدة الألعاب من المنزل

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كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن هناك أزمة فى أوليمبياد طوكيو بسبب تحدى عشاق الرياضة اليابانية دعوات لمشاهدة ألعاب طوكيو 2020 فى المنزل من خلال اصطفاف الشوارع لتشجيع الرياضيين والتظاهر بالرموز الأوليمبية.

ووفقًا للصحيفة، فإنه خرج المئات من عشاق ركوب الدراجات لمشاهدة حدث سباق الطريق للرجال والنساء فى جميع أنحاء العاصمة اليابانية، مما خلق أول جو جماهيرى للمسابقة من خلال طرق الحواجز والهتاف مع التشجيع.

وأضافت الصحيفة: «أحاط آخرون بمنصة الشعلة الأوليمبية الشهيرة على الواجهة البحرية لطوكيو طوال عطلة نهاية الأسبوع فى تحد لتوجيهات الحكومة بعدم التجمع فى مجموعات بسبب الألعاب. تم نقل الشعلة- الرمز الأوليمبى النهائى- إلى المرفأ الخلاب من الاستاد الوطنى اليابانى بعد حفل الافتتاح». وتابعت: «كان لابد من استدعاء حراس الأمن لمنع الحشود من التجمع حول المنصة وحث المهنئين على (الاستمرار فى التحرك). لكن يبدو أن عشاق الرياضة يرفضون التأجيل، حيث يقف سكان المدينة الأوليمبية أخيرًا وراء الألعاب المثيرة للجدل».

قال أحد المتفرجين لصحيفة «ديلى ميل»: «بالطبع جئت إلى هنا لأرى الشعلة المقدسة، إنه مكان جيد لالتقاط الصور لأفراد الأسرة». وأضاف: «من الطبيعى أن تعبر السلطات عن مخاوفها، لكننى أعتقد أنه إذا اتبع الأشخاص الإرشادات فى الموقع واتخذوا الإجراءات المناسبة فلا بأس من المجىء إلى هنا، شخصيًا، أعتقد أنه كان من الأفضل بكثير تأجيل الألعاب الأوليمبية حتى العام المقبل حيث يمكن للناس الاستمتاع بالحدث بحرية أكبر، لكن الحكومة كانت لديها أفكار مختلفة».

وقالت معلمة تدعى تسوكانو، 24 سنة: «كنت فى مكان قريب اليوم، لذا جئت إلى هنا لرؤيتها، تبدو تدابير السلامة التى يتخذونها كافية بالنسبة لى». وأضافت: «أردت أن أرى بعض المباريات التى يشارك فيها رياضيون من جامعتى، لذلك أعتقد أنه يجب إقامة الألعاب الأوليمبية».

المصرى اليوم

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