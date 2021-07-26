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«نيدفيد»: «رونالدو» سيبقى فى يوفنتوس الموسم المقبل

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«نيدفيد»: «رونالدو» سيبقى فى يوفنتوس الموسم المقبل «نيدفيد»: «رونالدو» سيبقى فى يوفنتوس الموسم المقبل

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أكد بافيل نيدفيد، نائب رئيس نادى يوفنتوس، أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم وهداف اليوفى، سيبقى داخل صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وارتبط كريستيانو بمغادرة يوفنتوس هذا الصيف، فى ظل وجود رغبة من نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى التعاقد معه، كما قالت تقارير عديدة، إن الدون سينضم لباريس فى صفقة تبادلية.

وقال نيدفيد، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «علاقتنا مع ديبالا لم تكن باردة، سنجدد له فى الوقت المناسب».

وأضاف «فيديريكو تشيروبينى المدير الرياضى الجديد على اتصال مع وكيل أعمال ديبالا والذى سيصل فى الأيام القليلة المقبلة، سيكون من دواعى سرورى أن ندع ديبالا ورونالدو يلعبان معًا.. الدون سيبقى معنا».

وأتم: «تجديد عقد كيلينى؟ إنه الآن فى إجازة، نمنحه الوقت للتعافى وسنتحدث معه بهدوء».

المصرى اليوم

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