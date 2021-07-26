حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة يستمر للأسبوع المقبل على أغلب الأنحاء

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود ارتفاع فى درجات الحرارة غدًا على أغلب الأنحاء، وتوقعت أن يمتد الإرتفاع من الطقس غدًا إلي بداية الأسبوع المقبل، وتكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر غدًا 41 درجة مثل الطقس اليوم.

يُتوقع أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة رطب فى القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة بدون رطوبة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة فى السواحل الشمالية، أما فى الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على كافة أنحاء مصر.

يكون الرياح نشطة غدًا على القاهرة والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون حالة البحرين معتدلة ويتراوح الموج بين متر ونصف إلي مترين فى البحر المتوسط، والرياح من غربية إلي شمالية غربية، أما فى البحر الأحمر فيرتفع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

، على فترات متقطعة، ويكون ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من متر ونصف ومترين وربع، والرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا والموج بين مترين ومترين وربع.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع التدريجي وتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة غدًا 36-25، كما تكون درجات الحرارة فى الإسكندرية غدًا 32- 25 درجة، بارتفاع درجة واحدة للعظمي فى كلاً من الإسكندرية والقاهرة عن طقس اليوم.

وتكون درجة الحرارة فى دمنهور 33-25، بورسعيد 32-25، المنصورة 35-25،، شبين الكوم 36-25، طنطا 35-25، دمياط 32-24، الزقازيق 36-25، بلطيم 33-24، سيوة 37-21، الإسماعيلية 36-24، السويس 36-25، السلوم 33-24رفح 32-24 درجة.

وتكون درجة الحرارة أسوان والأقصر 41-26، وفي أبوسمبل وإدفو 41-27، شلاتين 38-26، المنيا 37-24، حلايب 35-27، الغردقة 40-28، بني سويف 37-25، الفيوم 36-25، ، سوهاج 39-26، الطور 38-26، العريش 33-25، شرم الشيخ 40-28، قنا 40-26، أسيوط 37-25 درجة.

توقعات تفاصيل درجات الحرارة خلال أسبوع

تتكون الشبورة المائية الخفيقة صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط رياح علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء بما يقلل الاحساس بالرطوبة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري يوم الأربعاء 37 للعظمي و39 للمحسوسة، والخميس والجمعة والسبت 38 للعظمي و40 للمحسوسة، وترتفع الأحد إلي 39 للعظمي و41 درجة للمحسوسة، وتكون العظمي في السواحل الشمالية من الأربعاء إلي الجمعة 33 للعظمي والمحسوسة 36 درجة، وتكون السبت والأحد 34 للعظمي و37 للمحسوسة، أما فى جنوب سيناء فتكون العظمي الأربعاء والخميس 40 والمحسوسة 43، وترتفع الجمعة إلي 39 درجة للعظمي والمحسوسة 42 درجة وتصل السبت والأحد إلي 40 للعظمي و43 للمحسوسة،

وتكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد الأربعاء 38 عظمي و40 محسوسة، والخميس والجمعة 39 عظمي و41 محسوسة، والسبت والأحد 43 عظمي و44 درجة للمحسوسة.

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