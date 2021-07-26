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كشف ملابسات تداول مقطع يتضمن التعدي والتنمر على شاب بالبحيرة

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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن التعدي والتنمر على شاب بالبحيرة كشف ملابسات تداول مقطع يتضمن التعدي والتنمر على شاب بالبحيرة

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كشفت أجهزة الأمن، الاثنين، ملابسات تداول مقطع عبر تطبيق «واتس آب» يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على شاب والتنمر عليه لمعاناته من «تلعثم في النطق» بمحافظة البحيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «بالفحص تم تحديد المجني عليه وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهمين القائمين بالتعدي عليه، وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، إذ قاموا باستيقافه حال سيره بأحد شوارع المنطقة محل إقامتهم وقاموا بالتنمر عليه لمعاناته من تلعثم في النطق، ومنعه من الحركة والتعدي عليه بالضرب، وقام أحدهم بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وإرسال مقطع الفيديو لأصدقائهم عبر تطبيق»واتس آب«الأمر الذي أدى لتداوله بين أوساط الأهالي، وأيد المجني عليه ما جاء باعترافات المتهمين، وبسؤال والد المجني عليه اتهمهم بالتنمر والتعدي على نجله».

المصرى اليوم

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