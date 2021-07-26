أخبار عاجلة

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة -
وزير التعليم يصدر قرارين جديدين (التفاصيل) -
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية -
فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط -
بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت» -
بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور) -
«عطية»: منع نشر أي إعلانات على موقع نقابة المحامين دون الرجوع للنقيب -
انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الوطني لتنمية الغطاء النباتي": اكتمال زراعة 14 مليون شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي

Print
أكد استهداف زراعة 100 مليون شجرة خلال السنوات المقبلة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن أنه تم زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف حتى العام الحالي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، منها تسعة ملايين شجرة شوري حتى عام 2020م، وثلاثة ملايين شجرة شوري في عام 2021-2022م، بينما كان دعم القطاع الخاص 3,6 ملايين شوري تم زراعتها، ومليوني شجرة تجري زراعتها حالياً.

وأوضح المركز، بمناسبة اليوم العالمي لصون أشجار المانجروف، أنه يتم استهداف زراعة أكثر من 100 شجرة شوري خلال السنوات المقبلة كمشاريع مستقبلية تغطي ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف أن الجهود لا زالت مستمرة في زراعة أشجار المانجروف لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الحيوي في المناطق الساحلية.

وقال المركز: "نحن مستمرون في تنمية غابات المانجروف؛ لكونها شريانا حيويا للبيئة الساحلية في المملكة، ومصدرا رئيسيا للتنوع الأحيائي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

في اليوم الثامن.. هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

في اليوم الثامن.. هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن