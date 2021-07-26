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من هو خالد اليحياوي المكلف بالإشراف على وزارة الداخلية التونسية؟

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من هو خالد اليحياوي المكلف بالإشراف على وزارة الداخلية التونسية؟ من هو خالد اليحياوي المكلف بالإشراف على وزارة الداخلية التونسية؟

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نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية قولها إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة يوم الأحد

فمن هو خالد اليحياوي؟ وما هي المناصب التي شغلها؟

- تسلم خالد اليحياوي منصب مستشار أول، مدير العام لوحدة الأمن الرئاسي منذ 1 نوفمبر 2019

- كان اليحياوي قد شغل عدة مناصب في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية منذ انضمامه عام 1998، ومن بين هذه المناصب، مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة.

- تلقى خالد اليحياوي تدريبا بالأكاديمية العسكرية التونسية من سنة 1993 إلى سنة 1997

- درس في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد عام 1997، والمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية عام 1998.

- باشر مهامه سنة 1998 بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

- عمل في الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب «BAT» بين 2007 و2011.

- تدرج في المهام وآخرها مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة «GIP» إلى نهاية أكتوبر 2019«.

المصرى اليوم

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