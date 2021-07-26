«البنك الزراعي» يعلن تركيب 750 ماكينة صراف آلي في الريف خلال 3 أشهر (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استكمل البنك الزراعي المصري مؤخراً تركيب 750 ماكينة صراف آلي خلال الثلاث أشهر الماضية وذلك من بين 1150 ماكينة صراف آلي جديدة سيتم تركيبها بنهاية أكتوبر المقبل.

وقال البنك في بيان، الإثنين، إنه حرص على تسريع وتيرة العمل لإنجاز تركيب وتشغيل ماكينات الصراف الآلي الجديدة لتكون جاهزة لخدمة عملاء البنك قبل بدء موسم العطلات وأجازة عيد الأضحى المبارك.

وسجلت ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك معدلات عالية في عمليات السحب والإستعلام والمعاملات المالية خلال عطلة ذكرى ثورة 30 يوينو، حيث بلغ حجم الأموال المسحوبة من ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك نحو 129 مليون جنيه وذلك خلال 24 ساعة أثناء عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو، كما بلغ إجمالي العمليات التي تمت من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى نحو 169 الف عملية سحب وأستعلام خلال هذا اليوم أيضاً، وهو ما يعتبر من أعلى المعدلات مقارنة بعدد ماكينات الصراف الآلي، كما بلغ عدد العمليات التي سجلتها ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الأضحى 819 ألف عملية (عمليات مالية وغير مالية) من بينها 448 ألف عملية سحب نقدي بإجمالي مسحوبات بلغ نحو 770 مليون جنيه، حيث تمت تغذية ماكينات الصراف الآلي طول هذه الفترة بطاقتها القصوى وبالفئات النقدية المختلفة ومتابعة أداءها لتلبية احتياجات المواطنين لعمليات سحب النقود خلال أيام إجازة عيد الأضحى في القرى والمناطق الريفية التي تشهد إقبالا وكثافة في عمليات السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي وذلك لضمان استمرار عملها بكفاءة.

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك يعمل على نشر ماكينات الصراف الآلي بكافة أنحاء الجمهورية خاصة في قرى الريف المصري والمناطق التنموية الجديدة لتيسير حصول عملاء البنك على كافة الخدمات المصرفية والمعاملات المالية والتيسير على المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات على مستوي المحافظات المختلفة، وأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية تماشيا مع خطط الدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري.

وأشار «فاروق» إلى أن البنك الزراعي المصري يمنح أولوية في تركيب ماكينات الصراف الآلي للقرى التي تشملها المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بهدف تيسير حصول سكان تلك القرى على كافة الخدمات المصرفية خاصة عمليات السحب والإيداع النقدي .

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن جميع ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم مجموعة واسعة من المعاملات والخدمات المالية والمصرفية الذاتية مما يساعد على منح عملاء البنك مرونة لإجراء العديد من العمليات المصرفية من خلالها.