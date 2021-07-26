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عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، اجتماعاً مع ساميلا زوباريو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وفريق عمل المؤسسة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم الوحدات والمشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، استعرضت وزيرة التخطيط مجالات عمل صندوق مصر السيادي وأهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها والمجالات التي يسعى للاستثمار فيها وبناء الشراكات مع القطاع الخاص المصري والدولي.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها فرص التعاون بين المؤسسة الأفريقية للتمويل والصندوق السيادي في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الدوائية.

واستعرضت وزيرة التخطيط عدد فرص التعاون وعلى رأسها تصنيع عربات القطارات الكهربائية من خلال مشروع نيرك الذى يتعاون فيه الصندوق السيادي مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الصناعات الدوائية وعلى رأسها صناعة اللقاحات والتي يمكن التعاون فيها من أجل توفيرها لكل الدول الأفريقية

وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام مصر بإتمام عضويتها في المؤسسة والاهتمام البالغ بتعميق العلاقات مع المؤسسات الأفريقية على كافة المستويات وأن مصر تسعى دائماً للشراكة مع الدول والمؤسسات الأفريقية باعتبارها العمق الاستراتيجي والطبيعي لأبناء القارة الواحدة بما يجمعهم من تحديات وما يملكونه من فرص.

من جانبه، أكد ساميلا زوباريو أن المؤسسة الأفريقية تتطلع لإتمام العضوية الكاملة لمصر لتنضم لنحو 31 دولة أفريقية أعضاء في المؤسسة لما لمصر من دور محوري في القارة الأفريقية.

وشدد على حرص المؤسسة الأفريقية للتمويل على ضخ تمويلات استثمارية في مصر، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل خاصة أن مصر تشهد نهضة كبيرة وتنفذ عدداً من المشروعات العملاقة الجاذبة للاستثمار والتي ستحقق عوائد كبيرة.