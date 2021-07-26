«تنمية المشروعات» يدرب فتيات الشرقية على تصميم الأزياء ضمن «حياة كريمة»

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نظم فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الشرقية، دورات تدريبية للسيدات في قرية الإخيوة التابعة لمركز الحسنية؛ على حرفة التفصيل والخياطة.

قال الجهاز في بيان، الإثنين، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير قرى الريف المصرى وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من التوجه للعمل الحر والتشغيل الذاتي؛ مما يساهكم في إتاحة فرص عمل ويؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة خاصة للشباب والمرأة في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.

أوضح المهندس مجدى عبدالله مدير المنطقة الثالثة بالجهاز والتي تشمل (الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط والعاشر من رمضان) أنه يجري تدريب حوالى 50 سيدة كمرحلة أولى من قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسنية، وهو أحد المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، على حرفة تصميم الأزياء والملابس والخياطة، فيما يتم تنظيم هذه الدورات مجانا بمقر جمعية الإيمان الخيرية بالأخيوة، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتستمر لمدة 25 يوم.

أضاف مدير المنطقة الثالثة بالجهاز أن السيدات المشاركات يمكنهن فور انتهاء الدورة البدء في مشروعاتهن حيث يمكنهن العمل من المنزل وتوفير مصدر مناسب للدخل وتقديم خدمات التفصيل والخياطة لأهالى القرية والقرى المجاورة.

وأكد «عبدالله» أن فروع الجهاز بالمنطقة الثالثة تقوم بتنظيم دورات تدريبية مجانية بشكل دورى لمساعدة المواطنين على التعرف على أسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، كما يتم عقد ندوات توعية لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة.

من جانبه أشار وائل العاصى مدير فرع الجهاز بمحافظة الشرقية أن الجهاز يقوم بالتنسيق بين المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة الذين لا يمتلكون الخبرة أو المعرفة الكافية، وكذلك أصحاب المشروعات القائمة لتدريبهم بشكل عملى على أنشطة مختلفة مثل صناعة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية كالعصائر وصناعة الملابس الجاهزة والتحف.

أضاف مدير فرع الجهاز في الشرقية أنه يتم التعاون بشكل مستمر بين الفرع ومديرية القوى العاملة بالشرقية لمشاركة العملاء الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها المديرية حيث تم تنفيذ ورشة عمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة في مركز النحال.

وأكد «العاصى» أنه يتم متابعة كافة العملاء بعد انتهائهم من الدورات التدريبية المختلفة لتعريفهم بالبرامج التمويلية االمتنوعة التي يقدمها الجهاز والخدمات غير المالية التي يمكنهم الحصول عليها لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. وأفاد مدير الفرع بالمحافظة أن مواطني محافظة الشرقية يمكنهم التوجه لفرع الجهاز بالمحافظة لتسجيل بياناتهم والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء في مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.