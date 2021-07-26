135 مليون دولار قيمة صادرات الاسمنت خلال 5 اشهر

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حققت صادرات مصر من "الأسمنت" خلال الفترة من "يناير- مايو" من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 181% لتسجل ما قيمته نحو 135 مليون دولار مقارنة بنحو 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، اليوم الاثنين، أنه تم التصدير خلال 5 شهور الأولى من العام لنحو 67 دولة منهم 23 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و تضمنت قائمة الدول المستوردة (الكاميرون-موريتانيا الاسلامية- تنزانيا-ايطاليا-هندوراس-جيبوتي-دومينيكا-فنزويلا-بربادوس-النيجر-زامبيا- روديسيا الشمالية-شيلي - باراجواي-بورتوريكو-جواتيمالا-موريشيوس-سويسرا-بنما-توجو-بوروندي-ترينيداد وتوباجو-الكويت).

وأضاف التقرير أن نحو7 دول استحوذت على 77.8% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت تصدرها "ليبيا" والتى استحوذت على 19.8 إجمالي الصادرات بما قيمته 26.792 مليون دولار، تلاها"كينيا" مستحوذة على 16.3% بما قيمته 22.09 مليون دولار.

واحتلت"ساحل العاج" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري مستحوذة على 12.5% الصادرات بقيمة بلغت 16.921مليون دولار، تلاها"السودان" بنحو 14.970 مليون دولار،وفي المرتبة الخامسة"أوغندا"بما قيمته 9.991 مليون دولار،فيما بلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى"غانا" نحو 8.511 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات الأسمنت إلى "الكاميرون" خلال 5 شهور من 2021 بلغت 5.757 مليون دولار،فيما احتلت"الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 4.302 مليون دولار، تلاها" فلسطين" بما قيمته 3.091 مليون دولار،تلاها"السنغال" بنحو 2.523 مليون دولار.